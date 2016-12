Bad Wildbad Parkzeiten auf eine Stunde verlängert

Auf Anfrage unserer Zeitung war von Bürgermeister Klaus Mack zu erfahren, dass nach einer Gerichtsentscheidung die Mindestparkzeit nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine ganze Stunde laufen muss.

Die Autofahrer sind erfreut

Nachdem diese Vorgabe schon im Bereich der neu angelegten Parkplätze an der Wilhelmstraße berücksichtigt worden war, erfolgte jetzt die Erweiterung auf alle Parkplätze, auf denen bislang nur eine halbe Stunde geparkt werden durfte. Von die Innenstadt besuchenden Autofahrern und von Geschäftsinhabern, insbesondere von Holger Frey, dem Sprecher des Wildbader Einzelhandels, wird die neue Regelung positiv gesehen. Innerhalb einer Stunde könnten sowohl die Geschäfte an der Wilhelmstraße wie auch diejenigen an der König-Karl-Straße erreicht werden.