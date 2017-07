Bad Wildbad (hms). "Besetzt", so leuchtet es rot und hell vom Wegweiser zum Parkhaus der Vital Therme beim Kreisverkehr in der König-Karl-Straße am unteren Ende der Baetznerstraße in Bad Wildbad. Dabei ist oben die Einfahrt zu den Stellplätzen freigegeben. Viele Stellplätze sind nicht belegt. Offensichtlich hat die technikbedingte "Aussperrung" vom Wochenende (wir berichteten) das Parkleitsystem durcheinander gewirbelt.