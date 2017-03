Bad Wildbad Outlaw Wrestling Germany bietet erneut besonderes Spektakel

Bad Wildbad. In acht Wochen, am 20. Mai, wird in der Bad Wildbader Enztalhalle Besuchern einiges nicht Alltägliches geboten: Wrestling mit Laser-Show. Die Neuauflage, des Events, das erstmals im November 2014 veranstaltet wurde, sorgt dafür, dass die bisherigen Titelträger "Ripper" und "Diablo" ihre Titel verteidigen wollen.