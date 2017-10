Bad Wildbad Nur wenige Teilnehmer beim Tag des Tourismus

Bei der Infrastruktur gebe es zwei Schwerpunkte: neben den alten königlichen Bädern die Gebäude aus der Zeit der großen Kuren, wie etwa das Neue Eberhardsbad. Da müsse man schauen, wie man diesem "hässlichen Bau neues Leben einhauchen" könne. Dabei als Staatsbad auch immer das Land mit eingebunden werden, so Mack weiter.

Zudem solle man überlegen, wo man für den Tourismus neue Flächen bereitstellen könne, auch mit der kreiseigenen Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald. "Je mehr in der Region entsteht, desto mehr profitieren alle", sagte Mack.

Um die Stärkung der eigenen Marke ging es in Köhls Vortrag. "Wir wollen eine echte Marke werden", sagte er und erläuterte, dass "Marken verdichtete Spitzenleistungen" seien. "Qualität rauf, Preis rauf, das ist unser Ziel", so Köhl weiter. In dieser Entwicklung gehe es vor allem darum, ehrlich zu sich selbst sein: "Was können wir? Und was können wir nicht?" – diese Fragen sollten gestellt werden.

In einer Untersuchung wurden die Stärken der Enztal-Gemeinden Enzklösterle, Bad Wildbad und Höfen gesammelt und daraus Ziele und sogenannte "Ein-Wort-Werte" herausgearbeitet. Das Ziel der Touristiker in Bad Wildbad sei es, so Köhl, der "königlich-wildeste Thermen- und Natur-Genuss im Schwarzwald zu werden", als Ein-Wort-Wert wurde dabei "königlich-wild" entwickelt.

Enzklösterle will das "idyllische Heidelbeerdorf" im Schwarzwald sein, als Ein-Wort-Wert bietet sich hier idyllisch an.

Höfen soll das "lebenswerteste Fluss-Dorf im Oberen Enztal" mit dem Ein-Wort-Wert "Fluss-Romantik" werden.

Dies sei, so weiß der Touristik-Chef, ein langfristiger Prozess, den er mit einem Container-Schiff verglich. Man brauche viel Energie, um so ein großes Schiff in Bewegung zu setzen. Aber "wenn es fährt, ist es nicht mehr aufzuhalten", so Köhl. Ziel sei es, eine klare und nachhaltige Marken-Positionierung zu finden und "hoch attraktiv, aber wenig bekannt" zu werden, nach dem Motto: "Nicht jeder kennt mich. Aber die, die mich kennen, sind echte Fans und sind bereit, mehr zu bezahlen."

Als Neuigkeit hatte er zu vermelden, dass das Magazin Focus Gesundheit die Stadt im November-Heft als einen von 70 "Top-Kurorten" auszeichnet.

Stephan Köhl beendete seinen Vortrag, indem er von seinem Traum erzählte, "dass wir im Enztal vertrauensvoll zusammenarbeiten. Denn die Gäste kommen nicht wieder, wenn wir uns gegenseitig schlechtreden."

Der nächste Tag des Tourismus soll zu Beginn der nächsten Saison am 18. April stattfinden. "Es braucht ein bis zwei Mal, bis es läuft", ist Köhl optimistisch.