Bad Wildbad Nur ein kleiner Junge kam lebend aus dem Felsenkeller

Bad Wildbad/Dobel/Pforzheim. Beim Besuch zum Gespräch über den für ihn auch persönlich schicksalhaften Tag räumte der ungewöhnlich vitale 79-Jährige gerade vor dem Haus in der Helene-Huber-Straße in Bad Wildbad Schnee. Es grenzt an ein Wunder, dass der spätere Kämmerer der Bäderstadt den Luftschlag der Engländer gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Siebenjähriger überlebte. Gegen 20 000 tendiert die Zahl der Todesopfer innerhalb einer halben Stunde. Selbst am südlichsten Ende des Kreises Calw war die Tragödie der heutigen Regional-Hauptstadt am hellrot gefärbten Nachthimmel erkennbar. Die Familie Mühlthalers wohnte in einem Einfamilienhaus im Häldenweg. Dazu gehörte ein Felsenkeller. Dort suchten er, die Mutter, sein größerer Bruder sowie 15 Nachbarn wegen Bombenalarms Schutz. "Immer wieder waren zwischen 19.30 und 20 Uhr im Keller Erschütterungen spürbar und ununterbrochen Explosionen zu hören", erinnert er sich. Zunächst fielen Sprengbomben, um die Gebäude aufzureißen. Dann folgten Phosphorkanister und Brandbomben. Auch das Wohnhaus über dem Keller wurde getroffen. Aber wer sich unter dem Felsen aufhielt, nahm zunächst keinen Schaden.

Auf der Straße brannte Phosphor

Als es draußen wieder ruhig wurde, versuchten die Erwachsenen aus dem brennenden Haus zu retten, was zu retten war. Dann wollten alle den Schutzraum verlassen. Der Häldenweg konnte jedoch nicht betreten werden. Auf der Fahrbahn brannte großflächig Phosphor. "Die Calwer Straße unterhalb, wo normal die Straßenbahn fuhr, war eine einzige, unvorstellbare Feuerwand", hat sich die Situation in Mühlthaler festgefressen. Der Weg ins Grüne war versperrt, also ging es zurück in den Keller.