Bad Wildbad "Notumleitung" kommt gut an

Bad Wildbad. Seit Dienstag ist die L 351 beim Lautenhof gesperrt. Für die Dauer der Vollsperrung wurde zusätzlich zur regulären, weiträumigen Umfahrung auch eine "Notumleitung für Ortskundige" eingerichtet. Die Rückmeldungen zu dieser Umleitung, die bei der Bad Wildbader Stadtverwaltung ankommen, seien bislang "durchweg positiv", teilt Bürgermeister Klaus Mack auf Anfrage unserer Zeitung mit. "Es haben sich schon einige bei mir persönlich bedankt, dass wir diese Möglichkeit eröffnet haben, um große Umwege zu vermeiden", so Mack weiter. Inzwischen sei auch der Schülerverkehr geklärt, so dass auch die Schüler ohne Fahrplanänderungen in die Schulen kommen.