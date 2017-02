Bad Wildbad Notinseln für Kinder in Bedrängnis

Zur Information und zum offiziellen Start des Netzwerks mit Übergabe der Teilnahmeerklärungen hatten in die Fünf-Täler-Schule die Nachtwanderer eingeladen.

Sie sind die Initiatoren und Organisatoren vor Ort für die von der Stadt unterstützte Maßnahme. Vor allem an die anwesenden Erstklässler richtete Angelika Seyfried von den Nachtwanderern das Wort: "Wo dieses Schild ist, helfen Sie Euch", sagte sie – mit den Jüngsten als Kindergartenleiterin bestens vertraut – und zeigte das Notinselemblem auf einem Plakat. Demnächst will sie die Zufluchtsstätten bekannt machen, indem sie mit den Kinderschülern "zum Kleber zählen" in Calmbach auf die Strecke geht.

Die für eine kleine Stärkung sorgenden Eltern vom Förderverein Fünf-Täler-Schule, die Schulleiter und Vertreter der Kommunen erhielten von Nachtwanderer-Sprecher Ralf Kuhnle gedrucktes Informationsmaterial. Im Unterricht und bei Elternversammlungen sollen dieses und die darin steckenden Informationen weitergegeben werden. Um Begriff und Bekanntheitsgrad der Notinseln zu steigern, bieten die Nachtwanderer Schulen oder Kindergärten entsprechende Veranstaltungen an, erklärte Kuhnle.