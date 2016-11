Bad Wildbad Notinseln bieten Zuflucht vor Gewalt und Gefahr

Es sei eine Frage des Bewusstseins, "wohin kann ich mich im Notfall wenden?", meinte Mack, und Müller ergänzte, "wenn ich vielleicht auch nur ein Pflaster benötige, den Schlüssel verloren habe oder wirklich in Gefahr bin." Dies zeige das bunte Notinselschild.

Wer bereit ist, eine Notinsel auszuweisen, erhält dazu eine Handlungsanweisung für sich und die Mitarbeiter. Es entstehen keine Kosten, da die Druckkosten für Flyer mit dem Notinsel-Würfelspiel von der Stadt getragen werden und der Lionsclub für die Lizenzgebühren aufkommt. Eine Selbstverpflichtung der Teilnehmer beinhaltet im Wesentlichen, die Sorgen eines hilfesuchenden Kindes ernst zu nehmen, dieses zu beruhigen und ihm ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Begrüßt hätten das Geplante sowohl der Leiter der Abteilung Jugendhilfe beim Landratsamt Calw, Norbert Weiser, wie auch der Leiter des Polizeipostens Bad Wildbad, Fredy Pfeiffer, erläuterte Kuhnle. Die Schulleitungen in der Stadt und der Förderverein Fünf-Täler-Schule hätten zudem die Absicht erklärt, durch Information in Elternabenden und bei Zusammenkünften, das Projekt zu unterstützen. Thomas Müller regte an, auch die Vorschüler in den Kindergärten mit einzubeziehen.

Ältere Menschen suchen ebenfalls Sicherheit

In Calw, wo der Pforzheimer Lionsclub das Projekt – wie in Pforzheim und dem Enzkreis – schon mit umgesetzt habe, sei der Bekanntheitsgrad im Sommerferienprogramm durch eine Notinsel-Rallye gesteigert worden.

Der Fokus liege natürlich auf Kindern und Jugendlichen, aber es sei auch schon vereinzelt vorgekommen, dass ältere Menschen Hilfe bei einer ausgewiesenen Notinsel gesucht hätten. Erste Notinseln gibt es in Bad Wildbad bereits.

Gleich im Anschluss an die Besprechung wurde das Rathaus als solche gekennzeichnet. Bürgermeister-Stellvertreter und Nachtwanderer Jochen Borg unterzeichnete für sein Unternehmen neben dem Radweg im Norden Bad Wildbads ebenfalls gleich die Vereinbarung.

Schon ausgewiesen sind die Filialen der Volksbank Pforzheim seit geraumer Zeit durch den Beitritt an ihrem Hauptsitz. Die Beteiligten sind, beziehungsweise werden immer aktuell vom Lionsclub im Internet unter www.notinsel.de eingepflegt.

Ansprechpartner in Sachen Notinsel sind in Bad Wildbad – wie für die Nachtwanderer – Hauptamtsleiter Alexander Rabsteyn (a.rabsteyn@bad-wildbad.de, Telefon 07081/930110) und Ralf Kuhnle (rikuhnle@web.de).