Bad Wildbad Nicht nur Herzbuben heizen ein

Bad Wildbad. Aus der ganzen Region bis nach Pforzheim und Karlsruhe waren sie gekommen, die Fans der Volksmusik, um sich drei Stunden lang zu begeistern, mitzusingen, mitzuklatschen und sich mitzufreuen. Aber es waren nicht nur die Herzbuben, sondern auch Geri, der Klostertaler, und die Feldberger, die das Publikum aufheizten und in Stimmung brachten.

"Egal, wo man herkommt, Heimat ist ein Gefühl", betonte zum Auftakt "Geri, der Klostertaler", mit bürgerlichem Namen Gerhard Schwann aus Vorarlberg, früher Mitglied der Band "Klostertaler", die sich vor einigen Jahren auflöste. Als Solist ist Geri ein echter Allrounder, der in Lederhose, Weste und Lodenjanker den schwungvollen Auftakt im Kursaal gestaltete, entsprechend seinem Song "Das gibt heut’ ne Sause!" Geri präsentierte als toller Sänger Lieder, die das Heimatgefühl bei manchem Besucher anrührte, wenn er sehnsuchtsvoll "Heimat ist dort, wo die Berge sind" vortrug. Er ist zudem ein Multitalent auf seinen Instrumenten. Saxofon, Dudelsack oder Panflöte gehören ebenso zu seinem Instrumentarium wie Alphorn oder Steirische. Mit toller Stimme träumt er zusammen mit dem Publikum, das er auch körperlich in Schwung bringt, vom "Bayerischen Madl" oder nimmt die Zuhörer mit auf den Superwanderweg "La Via Alpina", den er gesanglich und instrumental vorstellt.

Fantastisches Trompetensolo