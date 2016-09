Bad Wildbad Neuordnung im Jahr 1996

Ab dem Bahnübergang an der Wildbader Straße wird der Bedarf aus dem Würzbachtal gedeckt. Es ist Zufall, dass die Grenze genau am Wohnhaus des Leiters der "Abteilung Gas-Wasserversorgung" der Stadtwerke Bad Wildbad, Franz Gießler, liegt. Für die Einwohner in den davon nördlichen und östlichen Siedlungsbereichen Calmbachs nennt der Fachmann die Blindbach- und Igelwiesenquelle.

Im ganzen Stadtgebiet ist das Trinkwasser besonders weich. Das Lebensmittel aus der Lappachquelle, das man auch zum Duschen verwendet, hat gerade 3,05 Grad deutscher Härte (dH), das im übrigen Calmbach 3,8.

Deshalb wundern sich auch oft die Gäste im Enztal, wie herrlich das Duschgel und die Seife – schon in geringer Menge verwendet – schäumen.

Natürlich liegt das Wasser damit im niedrigsten von früher vier, seit 2007 drei Bereichen, zu deren Aufdruck die Waschmittelindustrie auf ihren Packungen verpflichtet ist.

Da es in der unteren Hälfte angesiedelt ist, benötigt die Waschmaschine noch weniger Pulver oder Gel als empfohlen. Hausfrauen und -männer müssen sich auch nicht über Kalkablagerungen in Geräten den Kopf zerbrechen, wie dies oft in anderen Gebieten der Fall ist.

Kleine Anlage

Sprollenhaus erhält sein Wasser aus der Kegelbachquelle und hat oberhalb vom Ort ein eigenes kleines Wasserwerk. Das dort genutzte frische Nass ist mit 0,58 Grad dH fast unglaublich weich. Bis 8,4 Grad dH gilt Wasser als weich, bis 14 ist die Einstufung mittel, darüber hart. Durchaus kommt auch Wasser mit dem früheren Härtegrad "sehr hart" mit mehr als 21,3 Grad dH da und dort zur Verteilung.

Tiefbrunnen stillgelegt

Dies war vor Jahren ein Grund, dass die zwischen Weil der Stadt und Calw gelegenen, von der Bundesstraße 296 aus sichtbaren Tiefbrunnen im Gewann Höll stillgelegt und durch die Zuleitung von Bodenseewasser ersetzt wurden.

Die Gemeinde Höfen versorgt sich selber und leitet Trinkwasser bis nach Birkenfeld.

Vereinbarung von 1949

Der "Wasserexport", der seinen Weg durch die gegenwärtig teils gesperrte freie Strecke der B 294 nimmt, basiert auf einer 1949 getroffenen Vereinbarung.

Sechs Quellen und das vor wenigen Jahren sanierte, 1967 erbaute Wasserwerk im Förtelbachtal sichern die Wasserversorgung Höfens und die Teilversorgung der früheren Calwer Kreisgemeinde am Stadtrand von Pforzheim. Auch hier fließt weiches Wasser mit 3,2 Grad dH.