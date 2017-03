Bad Wildbad Neue Sitzbänke für den Pausenhof

Wetterfestes Material

Gespendet wurden diese vom ehemaligen Förderverein der Realschule als Vorgänger des im vergangenen Jahr gegründeten Fördervereins der Fünf-Täler-Schule. Die Vorstandschaft des ehemaligen Realschule-Fördervereins, unter anderem besetzt mit der Vorsitzenden Sybille Lenk und mit Claudia Etzel als Kassenverwalterin, hatte sich entschlossen, noch vorhandene finanzielle Restmittel in vierstelliger Euro-Höhe in diese Sitzbänke beziehungsweise -garnituren zu investieren. Wobei die beiden Sitzgarnituren mit Tischen ausgestattet sind und damit auch als Picknick-Bänke bezeichnet werden können. Bei der Auswahl des Materials wurde zum Schutz vor negativen Witterungseinflüssen Wert auf Haltbarkeit gelegt und deshalb Beton und Bambusholz verwendet. Hergestellt wurden die Sitzgarnituren und Bänke in Holland, wobei die Anlieferung mit einem großen Fahrzeug erfolgte, das den Standort auf dem Pausenhof nicht erreichen konnte. So mussten diese dem stellvertretenden Schulleiter Guido Störk zufolge an der Höfener Straße abgeladen werden. Das Wildbader Bauunternehmen Etzel transportierte sie anschließend auf den Schulhof und stellte sie dort auf.