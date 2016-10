Bad Wildbad Nachtwanderer beim Bundestreffen dabei

Dabei war festzustellen, dass von der Zahl der aktiv mitwirkenden Frauen und Männern Bad Wildbad zu den größeren Gruppen im Land zählt. So verwundert es nicht, dass an sie die Anfrage gerichtet wurde, ob sie nicht das Bundestreffen 2018 ausrichten wollen.

Die Teilnehmerrunde zeigte sich grundsätzlich dazu bereit, muss das Ganze jedoch noch mit den Verantwortlichen der Stadt Bad Wildbad absprechen.

Schon für die nächsten Tage hat deshalb Ralf Kuhnle mit Bürgermeister Klaus Mack und dem im Rathaus als Verbindungsmann zu den Nachtwanderern fungierenden Hauptamtsleiter Alexander Rabsteyn einen Termin vereinbart.

Kameradschaftliche Begegnungen

Dass die gemeinsame, letztlich für die Allgemeinheit getragene Aufgabe den Nachtwanderern auch nette persönliche Kontakte und kameradschaftliche Begegnungen bringt, zeigte sich im Rahmen eines gemütlichen Zwiebelkuchenfestes. In der Garage von Wolfgang Bott nutzten mehr als 20 Teilnehmer die Möglichkeit, einen gemeinsamen Abend mit vielerlei persönlichen Gesprächen zu verbringen. Zwischendurch war auch ein wenig "Fachsimpeln" über das Nachtwandern angesagt.

Die nächste Sonderveranstaltung ist das Angebot eines Deeskalationstrainings am 3. November ab 18.30 Uhr in der Alten Turnhalle in Calmbach. Dieses gehört genauso wie eine Ausbildung in Erster Hilfe zur "Ausrüstung" eines jeden Nachtwanderers.

Wer neu in die Gruppe einsteigen möchte, hätte daher jetzt die optimale Gelegenheit dazu. Die "Dienstkleidung" wird gestellt. Interessenten haben die Möglichkeit, sich über die Homepage www.nachtwanderer-calmbach.de und den Ansprechpartnern Ralf Kuhnle (rikuhnle@web.de) oder Alexander Rabsteyn (Telefon 07081/93 01 10) weitere Informationen einzuholen.