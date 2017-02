Bad Wildbad Nach Suizid in Psychiatrie: Experte äußert sich

Das Ausmaß der Überwachung müsse im Verhältnis zum Ergebnis der Untersuchung, die zu einer Einteilung in fünf Stufen führt, stehen. So müssten extrem gefährdete Patienten, bei denen erkennbar sei, dass sie zum Suizid wild entschlossen sind, festgebunden werden. Da gehe es, so Frank, auch um Fragen der Menschenwürde. Man versuche zudem, gleich nach der Diagnostik durch eine medikamentöse Behandlung suizidale Impulse abzumildern.

Zur Vorgeschichte: Am vergangenen Mittwochnachmittag war die 41-Jährige beim Polizeiposten in Bad Wildbad vorstellig geworden. Sie gab den dortigen Beamten gegenüber zu Protokoll, dass sie unmittelbar zuvor in ihrem Wohnhaus in der Innenstadt ihre Tochter getötet habe. Traurige Gewissheit bekamen die Polizeibeamten bei der sofortigen Überprüfung der Wohnung der Familie, als sie das kleine Mädchen leblos in seinem Kinderzimmer auffanden und der sofort hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die beiden älteren Söhne der 41-Jährigen hielten sich ebenfalls in der elterlichen Wohnung auf, hatten aber von der Tat ihrer Mutter nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war nicht anwesend.

Die unbegreifbare Tat sorgte im Oberen Enztal für Entsetzen. Egal, mit wem man aufseiten der Polizei sprach – die persönliche Betroffenheit und Erschütterung war auch bei den Beamten stark spürbar.

Als am Dienstag Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack (CDU) von dem Freitod erfahren hatte, redete er von einer Familientragödie. Bei den vielen Gesprächen, die er nach dem Tod des fünfjährigen Mädchens mit Bürgern geführt habe, seien stets Fassungslosigkeit, Trauer und Mitgefühl spürbar gewesen. Er könne nicht fassen, dass so etwas in der beschaulichen Stadt passiert sei. Die schreckliche Tat ereignete sich in dem Wohngebiet, im dem auch der Bürgermeister mit seiner Familie wohnt.