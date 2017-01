Bad Wildbad Mutter erstickt ihre fünfjährige Tochter

Traurige Gewissheit bekamen die Polizeibeamten bei der sofortigen Überprüfung der Wohnung der Familie, als sie das kleine Mädchen in ihrem Kinderzimmer leblos auffanden und der ebenfalls sofort hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die beiden älteren Söhne der 41-Jährigen hielten sich nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls in der elterlichen Wohnung auf, hatten aber von der Tat ihrer Mutter nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war nach Auskunft der Ermittlungsbehörden zur Tatzeit nicht anwesend.

Persönliche Betroffenheit

"Das ist eine unfassbare, unglaubliche Tragödie", so einer der Ermittler gegenüber dieser Zeitung. Egal mit wem man auf Seiten der Polizei spricht – die persönliche Betroffenheit und Erschütterung ist auch bei den Beamten außerordentlich stark spürbar; mancher der erfahrenen Ermittler kämpft etwa am Telefon mit den Tränen.

Deutlich wird aber auch: Dies ist kein "üblicher" Fall häuslicher Gewalt, nicht vergleichbar etwa mit der Gewalttat vor ziemlich exakt zwei Jahren in Bad Wildbad und Höfen, als ein Mann in Raserei unter Alkoholeinfluss die Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin erstach.

"Einmalige Sonderrolle"

Allerdings, das wiederum bestätigen die Ermittler nicht nur in diesem Fall-Zusammenhang: Rein statistisch ist die absolute Zahl der Straftaten aus diesem Tat-Umfeld im Nordschwarzwald und damit im Kreis Calw – bezogen auf die Einwohnerzahl – in den letzten Jahren "signifikant auffallend hoch", und sogar höher als etwa im Landes- und Bundesschnitt. Insofern täusche das Gefühl nicht, dass man es hier in der Region mit einer mittlerweile schon auffallend hohen Zahl solcher Gewalttaten zu tun habe. Aber genau hier nehme das aktuelle Geschehen aber auch "eine wohl einmalige Sonderrolle" ein.

Indiz dafür sei, dass die jetzt Beschuldigte 41-Jährige noch am vergangenem Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurde und dieser anstelle eines formalen Haftbefehls zur Inhaftierung der Frau in eine Justizvollzugsanstalt in diesem Fall eine sogenannte "Invollzugsetzung eines Unterbringungsbefehls" erließ, mit der die 41-Jährige unmittelbar in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus im Land eingeliefert wurde. Man dürfe annehmen, dass dem wahrscheinlich eine bereits einschlägige Krankengeschichte vorausgegangen sein dürfte, ohne die eine solche Einweisung üblicherweise in einem solchen Fall nicht hätte ausgesprochen werden können. Allerdings würden die nach wie vor notwendigen Ermittlungen in diesem Fall zur Aufklärung der Hintergründe der Tat aktuell noch "in alle Richtungen" und "ergebnisoffen" laufen.

Derweil versucht sich die Stadt Bad Wildbad und darüber hinaus die Region von dem Schock der Nachricht über das unfassbare Geschehen zu erholen. So veröffentlichte noch am späten Donnerstagabend die Stadtverwaltung von Bad Wildbad eine offizielle Erklärung, wonach die Nachricht vom Tod des fünfjährigen Mädchens alle "völlig erschüttert" habe. Zudem wird Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack, in dessen unmittelbaren privaten Wohnumfeld die Tat mutmaßlich geschehen sein soll, mit den Worten zitiert: "Wir sind traurig und fassungslos. Unsere Gedanken sind beim Vater und den Geschwistern". Die Stadt habe zudem den Hinterbliebenen und Angehörigen umgehend Unterstützung angeboten.