Bad Wildbad Müllgegenstände kreativ recyceln

Ratschläge zur Teamarbeit

Um dies alles stemmen zu können, hat sich der Seminarkurs an einem zusätzlichen Wochenende getroffen. Die Schüler besuchten gemeinsam das Naturfreundehaus in Dietlingen, um dort mit den bisherigen Planungen fortzufahren.

Andrea Doll, Jugendreferentin des BDKJ, erteilte den Schülern des Seminarkurses fachpädagogischen Rat zu einer idealen Teamarbeit durch Spiele und Beratung.

Der Seminarkurs, der ein ganzes Schuljahr dauert, wird in jeweils zwei Gruppen geplant. Jeder Schüler ist demnach in einer Stammgruppe, die für die einzelnen Workshops für die Projekttage verantwortlich ist. In Expertengruppen wird gleichzeitig alles weitere Wichtige, wie zum Beispiel die Raumaufteilung an den Projekttagen, geplant, damit alles an diesen drei Tagen funktioniert.

Um die neu gewonnen Ideen umsetzen zu können, benötigt das Team des Seminarkurses die Mithilfe der Schüler des Enztal-Gymnasiums.

Hierzu werden Müllgegenstände (Fahrradschläuche, Tetrapacks, T-Shirts, Flaschendeckel, Stoffreste, Schokoladenverpackungen, Zeitungen, Shampooflaschen und Joghurtbecher) in der Schule gesammelt. Die Schüler können dann an den Projekttagen die gesammelten Müllprodukte kreativ recyceln und somit ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwenden.