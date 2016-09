Bad Wildbad Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Enzklösterle. Nach ersten Einschätzungen wurde der Mann nicht lebensgefährlich verletzt. Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war der Kradfahrer gegen 15.30 Uhr von Enzklösterle in Richtung des Simmersfelder Kreuzes unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er allein beteiligt von der Fahrbahn ab und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung einer kleinen Ölspur wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.