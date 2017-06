Bad Wildbad Motorradfahrer bei Unfall auf K 4366 schwer verletzt

Gegen 19.05 Uhr war ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra in Richtung Aichelberg unterwegs. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann in der "Hahnenkopfkurve" zu weit links. Ein entgegenkommender, 20-jähriger Biker, musste scharf abbremsen. Dadurch kam er zu Fall und rutschte seitlich gegen den Opel. Von dort wurde er in den rechten Grünstreifen abgewiesen.

Ein hinter dem Wagen fahrender, weiterer Motorradfahrer, musste mit seiner Kawasaki ebenfalls eine Vollbremsung machen. Dieses Motorrad stürzte um, der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.