Bad Wildbad Monika von Pigage wird zum Präsidenten eingeladen

Schnell mussten die Übernachtungsmöglichkeiten für die Nacht vom Freitag zum Samstag gebucht werden, was bei etwa 3000 zum Bürgerfest eingeladenen Gästen nicht ganz einfach war.

Mit dem ICE nach Berlin gereist

"Der Freitag hat früh um 5.30 Uhr begonnen", sagte Monika von Pigage zur Anreise nach Berlin mit dem ICE ab Karlsruhe zusammen mit Vera Müller.

Mit ihren Einlasskarten und dem Personalausweis in der Hand begaben sich Monika von Pigage und Vera Müller am Freitagnachmittag zum Schloss Bellevue. Dort stand im großen Park eine Bewirtschaftungsmeile mit allerlei lukullischen Genüssen. Parallel dazu liefen zahlreiche Veranstaltungen und Foren mit den unterschiedlichsten Themen an "Orten der Begegnung" ab, aus denen die beiden Teilnehmerinnen vom "Freundeskreis Asyl" einige auswählten.

Monika von Pigage sowie Vera Müller nahmen auch an einer Führung durch den Amtssitz von Bundespräsident Joachim Gauck teil. Dabei gelang es Monika von Pigage, von Bundespräsident Gauck ein Bild als Erinnerung an diesen Tag zu "schießen". Dieser hatte in seiner Ansprache erklärt, weshalb aus dem früheren Sommerfest ein Bürgerfest mit einem den Abend abschließenden Brillantfeuerwerk wurde. Ziel sei es, unter anderem ehrenamtliches, bürgerschaftliches und gesellschaftliches Engagement zu würdigen. Unter diesem Aspekt war auch die Einladung an Monika von Pigage ergangen. Sie engagiert sich zusammen mit Vera Müller und einem recht aktiven Helferkreis seit 1995 in der Betreuung von Asylbewerbern, die der Stadt Bad Wildbad zugewiesen wurden.

Flüchtlingen unter die Arme gegriffen

Die jüngste größere Aktion war die in der vergangenen Woche geleistete umfangreiche Arbeit im Zusammenhang mit dem Umzug einiger Familien und Einzelpersonen aus der jetzt aufgelösten Unterkunft im ehemaligen Hotel "Windhof" in Wohnungen. Die Stadt Bad Wildbad bot den Asylbewerbern die Wohnungen an.

"Es war schon anstrengend. Vergessen werde ich diesen Tag nie", freute sich Monika von Pigage im Rückblick auf das Bürgerfest. Sie trat am Samstagvormittag die Rückreise an, während Vera Müller die Reise nach Berlin noch zu einem Verwandtenbesuch nutzte.