Bad Wildbad Moderne Heimatkunde im Unterricht

Bad Wildbad. "Endlich ist es soweit, wir werden offiziell als Naturparkschule ausgezeichnet", freute sich Schulleiterin Waltraud Arrich. Alles habe am 27. April 2016 mit einer E-Mail des Bürgermeisters begonnen. "Wenn wir in Bad Wildbad noch eine Naturparkschule hätten, wäre das klasse", schrieb Klaus Mack an die Rektorin der Grund- und Hauptschule. Das Kollegium sei sofort restlos begeistert gewesen und man startete ein "Schulentwicklungsvorhaben" und verankerte das Ansinnen im Leitbild der Schule. Nachdem auch der Gemeinderat zugestimmt hatte, konnte sich die Schule auf den Weg machen.

Acht Module pro Jahr muss eine Naturparkschule durchführen, in denen die Schüler ihr Umwelt und Heimat kennenlernen können und sollen. Schon das Entwickeln dieser Module habe die Entdeckerfreude der Lehrer geweckt, sagt Arrich. Dass auch die Schüler begeistert bei den bereits durchgeführten Modulen dabei waren, zeigten die kurzen Präsentationen. So lernten die Erstklässler beispielsweise bei einem Ausflug auf den Kaltenbronn viel über die Heidelbeere und die Geschichte der Heidelbeerfee. Und die gesammelten Beeren wurden auch gleich weiter verarbeitet zu leckerer Heidelbeermarmelade.

Andere Schüler machten einen Besuch beim Imker und erfuhren dort viele Dinge über Bienen und Honig. Weitere Themen waren dann das Hochmoor auf dem Kaltenbronn. Dass sie auch viel über Fledermäuse gelernt haben, zeigten die jungen Schüler etwa mit dem Gedicht "Ansprache eines Kieferorthopäden an einen Vampir". Eine weitere Gruppe gab ihr neu erlerntes Wissen über Graf Eberhard und den "Überfall" in Wildbad vor 650 Jahren mit dem "Graf-Eberhard-Song" zum Besten.