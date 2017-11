Bad Wildbad Mit ihm kam der Schwimm-Erfolg nach Bad Wildbad

In Polen hat er neben seinem Beruf als Steiger im Kohlebergwerk die einzelnen Trainerstufen Übungsleiter, Trainingsgehilfe, Trainer C- und B-Lizenz absolviert. Dort trainierte er viele Jahre lang die Jugendmannschaften und wurde für 35 Jahre im Verein und für seine erfolgreiche Trainertätigkeit 1987 mit einem ungewöhnlichen Pokal aus Kohle geehrt. Diesen Pokal, der sich anfühlt wie Metall, hat er heute noch.

1988 verließ er mit seiner Familie Polen und kam über die Stationen Nürnberg und Rastatt nach Wildbad, wo er 1989 als Schwimmmeister für das städtische Hallenbad in der Paulinenstraße und als Aushilfe für das Waldfreibad in Calmbach eingestellt wurde. Dass er vor allem im Hallenbad Schwimmkurse erteilte, war selbstverständlich. Nach und nach trainierte er auch begabte Schwimmer, indem er ihnen Tipps für bessere Leistungen gab. Zuerst war dieses Schwimmtraining nur einmal in der Woche. Nach der Übernahme der Betreuung der Schwimmabteilung im TSV Wildbad wurde öfter trainiert, und bei den Jugendlichen und Kindern gab es immer bessere Leistungen und Zeiten in den einzelnen Schwimmtechniken.

Auch im Ruhestand ab 2000 trainierte er die Kinder und Jugendlichen, die deutschlandweit große Erfolge erzielten. Der Name der Schwimmabteilung Wildbad tauchte immer öfter in den Siegerlisten auf: Manuel Aberle und seine Schwester Franziska glänzten von 1997 bis 2002 mit Ergebnissen auf den ersten Podestplätzen, dazu kommen Melanie Walz, Michael Bott, Kai Siebert, Angelina Wolf und zahlreiche weitere Jugendliche, die zudem noch in Dünkirchen, Malta, Paris, Göteborg und Riccione auf internationalen Veranstaltungen erfolgreich waren.