Bad Wildbad Mit dem Ziesel über Sand, Kies und Schotter

Das Spaßgerät Ziesel sieht aus, als hätte man einen Rollstuhlsitz auf einen kleinen Panzer geschraubt. Thorsten Grom, Stationsleiter des jeden Samstag und Sonntag geöffneten "e-move-Funparks" oberhalb des Skihangs erklärt, dass man mit dem Ziesel tatsächlich durch Dick und Dünn fahren kann. Die Raupen bewältigen (fast) jede Steigung, jede Bodenbeschaffenheit. Allerdings merkt der Fahrer, dass es dabei durchaus holprig zugeht. Selbst im Winter kann man im Schnee damit fahren.

Tour ist 13 Kilometer lang

Zwischenzeitlich ist auch der Chef des Parks, Eric Bayer, von einer Zieselsafari mit Marcel und Lisa aus Vaihingen zurückgekommen. Knapp zwei Stunden war er mit den beiden jungen Leuten unterwegs: Die Strecke, die bei der Saustallhütte und über den Grundweg Richtung Tal führt, dann am Sommerberghang entlang bis ins Gütersbachtal und von dort wieder auf den Sommerberg zurückführt, ist mit Stadt und Forst abgesprochen und genehmigt. Die jungen Leute sind begeistert.

Bayer betont, dass man dabei ein einzigartiges Erlebnis und schöne Ausblicke habe und über alle möglichen Untergrundarten fahre, so auf Waldboden, Asphalt, Kies, Sand, Schotter und durch Wasserlöcher, die allerdings jetzt ziemlich trocken sind.

Da alle Fahrzeuge der Erlebnislodge elektrisch angetrieben werden, sind sie umweltfreundlich und leise. Die Safari-Tour mit dem Ziesel ist 13 Kilometer lang und geht über mehr als 200 Höhenmeter hinunter und wieder hinauf.

Die Ziesel-Safari ist übrigens einmalig in Deutschland. Es gibt keinen anderen Ort, wo so etwas angeboten wird. Dies scheint auch ein Elektro-Rollstuhl-Nutzer aus Nürnberg gelesen zu haben. Er rief Bayer an, vereinbarte einen Termin, und fuhr von Nürnberg auf den Sommerberg, um mit dem Ziesel die 13-Kilometer-Safari zu erleben. "Hier sind alle Teilnehmer gleich", meinte er zu Bayer und war begeistert über dieses Angebot, das er voll nutzte. Außer dem Ziesel gibt es Segways, die wie die anderen Fun-Fahrzeuge nur auf von Wanderern und Radfahrern getrennten Pfaden gefahren werden dürfen. Lediglich geführte Segway-Touren mit mindestens acht Teilnehmern, etwa zur Grünhütte, sind außerhalb des Bereichs der Erlebnislodge möglich.

Für größere Kinder und Jugendliche gibt es Berg-Gocarts, Fat-Bikes und Fat-E-Bikes sowie Pedelecs, Fun-Boards und im Schnee den Pistenbock.