Bad Wildbad Mit dem Schlauchboot nach Lampedusa unterwegs

Der Neuenbürger Dietrich Wagner, Autor des beim Marburger Festival der Kurzdramen ausgesuchten Monologs "Bürgermeisterin Lampedusas", las vor der Filmvorführung Gedanken von der angesprochenen Giusi Nicolini vor. Sie hatte bereits 2013 einen Brief an die Staatsoberhäupter Europas sowie an die Bürgermeister verschiedener europäischer Städte verfasst und verschickt, in dem sie fragte "Wie groß muss der Friedhof meiner Insel noch werden?" "Die Fischer der Insel fischen Menschen aus dem Meer. Mensch oder Fisch, Urlauber oder Flüchtling?" "Ich bin eine Frau Lampedusas und habe Fragen." Sie hat Selbstzweifel, wenn sie in den Spiegel schaut. "Ich will wieder Botin sein von Lampedusa. Ich komme als schlechtes Gewissen zu euch, als Krebs, um eure Blindheit zu terrorisieren. Ich will nicht Grauen, sondern Hoffnung. Lampedusa ist nicht irgendwo im Nichts …" Nach dem eindrucksvollen und nachdenklich machenden Text zeigte der Film "Seefeuer" die zwei Gesichter der Insel. Da ist der etwa zwölfjährige Samuele, der im Dorf aufwächst und wie jedes Kind mit seinen Freunden draußen spielt. Sie bauen Schleudern, schießen auf Vögel und imitieren das Schießen mit Gewehren.

Große Diskrepanz

Auf der anderen Seite die Schiffe, welche die Schlauchboote suchen, die Flüchtlinge und viele Leichen bergen, die in Säcken an Land gebracht werden.

Wenige Personen verbinden diese zwei Welten: der Rundfunkmoderator, welcher den Musikwunsch von Samueles Oma erfüllt und die Zahl der Leichen nennt, die in den letzten Tagen gefunden wurden.

Oder der Arzt, der eine hochschwangere Flüchtlingsfrau untersucht, Leichen von ertrunkenen Kindern identifizieren muss, und dann wieder Samuele untersucht, der Augenprobleme hat.

Der Film "Seefeuer" enthält keinerlei Begleitmusik und bringt nur die Originaltexte der Menschen im Film. Es ist allerdings trotzdem keine Dokumentation, auch wenn die eindrucksvollen Bilder die Realität abbilden.