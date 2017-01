Bad Wildbad Mit dem Rücken zur Tastatur

Dazwischen erzählte Fischer von seiner beruflichen Tätigkeit als Bordpianist eines Kreuzfahrtschiffs, wobei der Titel "New York" beim Erreichen der Metropole ungefiltert das Meer "verseuchte", sodass selbst die Walfische sich im Takt bewegten. Beethovens "Mondscheinsonate" wurde dann bei entsprechendem Seegang zur Alptraummusik auf dem Schiff, was Fischer zum Vergnügen des Publikums entsprechend spielte. Und "Für Elise" auf dem Klavier begleitete er selbst mit der Mundharmonika und "Spiel mir das Lied vom Tod".

Fischer gab höchst amüsant seine Erlebnisse in allen möglichen Lebensbereichen zum besten, die dann entsprechend pianistisch begleitet und ergänzt wurden.

Köstliche Wortspielereien

Gleichzeitig Klavier und Melodica spielen – das zeigte Fischer mit seiner "Schlauchmelodica" und "Je t’aime", während es ihm bei Liszts "Liebestraum" – natürlich leicht gekürzt – , die Kadenzen angetan hatten. Dass man beim Klavierspielen auch mit dem Rücken zur Tastatur sitzen und sozusagen rückwärts spielen kann, war für Fischer kein Problem – es brachte ihm die Bewunderung des Publikums.

Köstlich seine Opernvorstellung "Im Zauberwald" als "Low-Budget"-Version, in der er alle Mitwirkenden selbst gestaltete und sang – einschließlich der entsprechenden Geräusche mit Hufgetrappel, Hühner-, Enten- und Ziegenlauten. Dazu kamen sein Wortwitz, köstliche Wortspielereien und weitere parodistische Musikversionen. Klassisch und poppig, Fischer macht da keine Unterschiede. Man kann über sein außergewöhnliches pianistisches und komödiantisches Können nur staunen.

Sein Finale war bombastisch: Er sammelte Musiktitel, die ihm das Publikum zurief. Beim Wildbader Konzert waren es unter anderem "Ungarischer Tanz", "Let it be", "Ode an die Freude", "Hotel California", Tschaikowskys Klavierkonzert, "My way" und andere, die er auswendig perfekt mit- und ineinander verarbeitete und als spannendes virtuos interpretiertes Klavierstück spielte. Es war ein Abend für jeden Geschmack, witzig und humorvoll, instrumental einzigartig, und die Zuhörer dankten mit anhaltendem Beifall.