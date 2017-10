Bad Wildbad Mit 50 Helfern zum Stadtfest nach Cogolin

Bad Wildbad/Cogolin. Einer jahrzehntelangen Tradition folgend war der in Bad Wildbad die Städtepartnerschaft fördernde "Freundeskreis Cogolin" mit seinem Vorsitzenden Günter Ohnhäuser wieder zu Gast beim Stadtfest in der französischen Partnerstadt Cogolin. Ihm und Ursula Jahn-Zöhrens als Mitglied des Beirates war es wieder gelungen, insgesamt mehr als 50 Mitglieder des Freundeskreises, Schüler des Enztal-Gymnasiums sowie "Ehemalige" für eine Mitarbeit zu gewinnen. Mit einem Bus begab sich die Helferschar auf die 16-stündige Reise. Den Ankunftstag nützten die Schüler und die "Ehemaligen" zu einigen Stunden am Strand von Cogolin.

Regen am Samstag

Zur Festeröffnung am Samstag setzte Regen ein, der das Festgeschehen stark beeinträchtigte und zur Absage des abendlichen Unterhaltungsprogrammes auf der großen Bühne führte. Immerhin hielten die Akteure des "Freundeskreis Cogolin" an ihrem Stand bis zum späteren Abend durch. Am Sonntag schien, wie man es in den vergangenen Jahren gewohnt war, wieder die Sonne.