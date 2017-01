Bad Wildbad Melodien aus den Alpen zu hören

Höfen. "Wir nehmen Sie mit auf eine musikalische Wanderung durch die acht Alpenländer Slowenien, Österreich, Italien, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich und Monaco", teilt der Musikverein Höfen mit. Wird doch am kommenden Samstag ab 19 Uhr in die Gemeindehalle eingeladen. "Via Alpina" – unter diesem Motto steht das Neujahrskonzert 2017.