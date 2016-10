Im Meisterntunnel in Bad Wildbad werden zurzeit Montagearbeiten durchgeführt. Deshalb ist er noch am heutigen Donnerstag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Um die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, beginnen die Arbeiten erst ab 9 Uhr. Die Umleitung des Schwerverkehrs ist überörtlich ausgeschildert. Foto: Kugel