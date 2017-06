Bad Wildbad Meisterntunnel: Fluchtstollen in Betrieb genommen

„Er dient der Rettung von Menschen, die im Brandfall alle 300 Meter vom Tunnel aus in den Fluchtstollen wechseln können und ich wünsche mir, dass wir ihn umsonst gebaut haben“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann.

Für die Umsetzung der Richtlinien des geforderten Sicherheitsstandards an Tunneln hat das Land in Bad Wildbad insgesamt 27 Millionen Euro investiert. „Die Bilder aus London machen deutlich, wie wichtig Brandschutz ist“, hob Bürgermeister Klaus Mack hervor. Die unfallfreie Bauzeit von rund 30 Monaten war allen Rednern deshalb auch einen Dank an Tunnel-Patin Michaela Mack wichtig.