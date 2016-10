Bad Wildbad Mehr als nur ein Hauch von Afrika

Im Mittelpunkt des Abends standen jene Menschen, die mit ihrem Engagement Anteil am Weltladen hatten und haben. Ein "kleines Pflänzchen in der Stadtgeschichte", wie es Vorsitzender Kafka in seiner Begrüßung formulierte, aber "wer handelt, verwandelt". Und wer fair mit Gütern handelt umso mehr.

Der zweite Vorsitzende Gaus begrüßte unter anderem Raimund Harter vom AWO-Kreisverband sowie Enga-gierte aus weiteren Weltläden ebenso wie treue Kunden, um mit ihnen "unsere Erfolgsge-schichte gemeinsam zu feiern".

Bürgermeister Klaus Mack gratulierte zum "Blick über den Tellerrand in die Welt" und bezeichnete den expandierenden Weltladen als feste Institution und Bereicherung der Stadt. Stefan Naundorf, einst Begründer des Ladens, berichtete von den Anfängen in Calmbach, dass er Hilfe und Signal für Menschen in den ärmsten Regionen der Erde sei und dass er ihn noch immer im Herzen trage.

Blick für das Globale geöffnet

In einer Talkrunde erzählte Gudrun Dapprich, seinerzeit Mitarbeiterin der ersten Stunde, wie ihre Erfahrungen in Zimbabwe ihr den Blick fürs Globale geöffnet hatten. Auch Ethel Kafka, damals als Schülerin bereits mit aktiv, erhielt durch ihre Jugenderfahrungen in Brasilien bereits einen weiten Blick auch für den fairen Handel – dem sie bis heute in ihrer jetzigen Heimat treu geblieben ist. Außerdem gab es einen Austausch über die Erfahrungen des fairen Handels in der Region.

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung aller, stets ehrenamtlich arbeitenden Mitarbeiter des Weltladens durch die Vorsitzenden Kafka und Gaus. Es sind: Irmgard Baumeister, Rosemarie Birmelin, Ilona Büttner, Margarete Burkhardt, Helga Eitel, Gertrud Hähnle, Elisabeth Hilzinger, Hannelore Hennicke, Marie-Luise Heselschwerdt, Günter Keppler, Margret Keppler, Isolde Klein, Heinz-Josef Kohle, Brigitte Leichsenring, Ingrid Mettler, Irma Mötzing, Uli Maisenbacher, Carola Neckermann, Leni Pfister, Dietmar Seibold, Gabriela Sonntag und Inge Wildbrett.