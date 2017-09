Bad Wildbad Mehr als 2000 Euro

Damit hatte der Aufruf der Arbeitsgemeinschaft zur Teilnahme an dieser Veranstaltung mit einer Gebühr von je 2,50 Euro eine recht gute Resonanz gefunden. Insbesondere auch mit der Zusicherung der AG, mit dem Reinerlös soziale beziehungsweise gemeinnützige Einrichtungen in Calmbach zu fördern.

Fleißige Helfer

Abgewickelt wurde die Veranstaltung in der Regie von Marco Zündel mit einem Team engagierter "Flößles-Verkäufer" schon im Vorfeld und mit fleißigen Helfern am Start an der Calwer Straße und am Ziel in der Parkanlage an der Hauptstraße.