Bad Wildbad (sst). Sach- und Geldspenden mit einem Wert in Höhe von 11 081,51 Euro gingen bei der Bad Wildbader Stadtverwaltung ein. Der Annahme dieser – teils zweckgebunden – stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu. Den Löwenanteil nimmt das Sonnensegel am Kinderbecken des Waldfreibads in Calmbach ein, das 10 000 Euro kostete und durch den Förderverein des Waldfreibades finanziert wurde. Vor allem der Jugendarbeit sowie kulturellen und sozialen Zwecken kommen die Spenden zugute.