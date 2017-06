Bad Wildbad Manche seit 65 Jahren dabei

Das Werk des Komponisten Roland Kernen wurde rhythmisch durch Schlagzeug untermalt und hatte den "Klezmer-Stil" in sich, ebenso wie "Lena’s Song" von Stefan Dan Nilsson, in dem der Komponist eine zarte Liebesbeziehung zu Lena interpretiert. Text und Melodie von Martin Luther finden sich im Orgelstück "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort", das Organistin Susanne Fuierer spielte.

Sein Können zeigte der Posaunenchor bei Reinthalers Komposition "Ich will wohnen in deiner Hütte", die getragen, mächtig und voluminös gespielt wurde.

Vikar Jonathan Hörger hielt die Ansprache. Er stellte den Bezug zu den gespielten Stück­en her.

Nach dem choralartigen "You raise me up" ertönte das Lied "Ein neues Herz" von Hans-Joachim Eißler, das die Bläser nicht spielten, sondern sangen und sich damit auf die Jahreslosung bezogen. Sehr schön auch ein "Divertimento" von Seitz.

Nach dem Gebet und dem Vaterunser, jedoch vor dem letzten Programmteil, ging Michael Püngel, Referent für Posaunenarbeit des evangelischen Jugendwerks Württemberg (EJW) ans Mikrofon, um einige Ehrungen vorzunehmen. Er überbrachte die Grüße der Landesstelle des evangelischen Jugendwerks und dankte allen Mitwirkenden für ihre Leistung bei dieser Posaunenfeierstunde. Erstaunlich: In Württemberg gibt es 700 Posaunenchöre.

Mit der goldenen Ehrennadel für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Posaunenchor zeichnete Püngel zusammen mit Bezirksposaunenwart Edgar Theurer den seit 15 Jahren leitenden Dirigenten Ewald Haag aus. Als Chorleiter sei dies eine besondere Aufgabe, die mit viel Herzblut verbunden sei.

Als grandiose Leitung bezeichnete Püngel die Zugehörigkeit des Gründungsmitglieds Heinz Haag, von Manfred Haag und Heinz Mutterer, die alle 65 Jahre im Posaunenchor Sprollenhaus mitspielen. Püngel: "Dafür hat nicht einmal das EJW eine Urkunde!" Viele Jahre leitete Heinz Mutterer außerdem selbst den Posaunenchor, dem er trotz seines Alters immer noch angehört. Diese lange Zugehörigkeit der Geehrten als aktive Bläser, so Püngel, sei keineswegs selbstverständlich und zeige die innere Haltung zum Lob Gottes. Ewald Haag meinte dazu: "Was wir tun, tun wir in der Verantwortung zu ihm!"

Mit "Down by the Riverside", dem Choral "Ich bin bei euch alle Tage" und dem "Segenslied" klang diese Posaunenfeierstunde aus, wobei die Mitwirkenden wiederum ein qualitativ hochstehendes Programm, auch in schwierigen Passagen, konzertant und begeisternd darboten. Es gab viel Applaus.