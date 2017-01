Bad Wildbad Loipen sind gespurt

Perfekt gewalzt

Die Loipen die vom Schwarzmiss-Parkplatz in Richtung Besenfeld, Teufelsmühle und Sommerberg führen, sind gespurt, einem warm machenden Langlauf rund um den Kaltenbronn oder auf längeren Strecken steht also nichts im Wege. Ebenfalls sehr gut sind die Verhältnisse am Kaltenbronner Skihang, der perfekt gewalzt ist und für Anfänger und Könner herrliche Abfahrtsmöglichkeiten bietet.

Erstaunlicherweise war am Mittwochnachmittag bei Temperaturen von minus zwei Grad Celsius an den Liften wenig Betrieb, was sich sicherlich beim abendlichen Flutlichtskilauf (Montag bis Samstag) bis 21 Uhr ändern wird.