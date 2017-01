Bad Wildbad Lob für großes Engagement

Essen im Gemeindehaus

Ursprünglich waren nur Besuche bei Familien vorgesehen, die den Wunsch vorab gemeldet hatten. Zuweilen wurden aber auch weitere in den jeweiligen Straßen aufgesucht. "Nur so konnten wir mehr als 5000 Euro Spendengelder sammeln", berichtete Ottmüller. Zum Abschluss der Aktion waren alle Teilnehmer am Freitagnachmittag zu einem Essen im katholischen Gemeindezentrum St. Bonifatius eingeladen, bei dem sie auch eine Urkunde über ihre Teilnahme und ein kleines Präsent als Dank der Kirchengemeinde erhielten.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Sternsinger, begleitet von Pfarrvikar Paulinus Chibuike Nwaigwe, von Bürgermeister Klaus Mack im Sitzungssaal des Wildbader Rathauses empfangen. Er dankte den Kindern und Erwachsenen für ihr Engagement, Kindern in aller Welt zu helfen, denen es weniger gut gehe. Für die Sternsinger gab es Kinderpunsch und Spekulatius. Mit dabei in der Sternsingergruppe war auch Helena (7), Tochter des Bad Wildbader Bürgermeisters.

Kinogutscheine als Dank

In den vergangenen Tagen waren im Oberen Enztal zudem Sternsinger aus der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus Calmbach sowie von St. Augustinus Enzklösterle unter der organisatorischen Leitung des Ortskirchenkreises unterwegs.

Einer Mitteilung von Kirchengemeinderätin Renate Hoffmann beim Gottesdienst am Dreikönigstag zufolge belief sich der Spendenertrag des Sternsingens in Enzklösterle auf rund 1350 Euro. Pfarrer Mugarra aus Uganda, der die Messfeier leitete, lobte die jungen Sternsinger für ihren Mut und ihre Entschiedenheit für diese Aktion. Begleitet wurde die Sternsingergruppe in Enzklösterle und Nonnenmiß von Simone Haist, Renate Hoffmann, Isabel Lehmann und von Alexandra Mayer. Als Dank für ihren Einsatz gab es für die Kinder Urkunden und Kinogutscheine.