Bad Wildbad Lob für Arbeiten an der Grünhütte

Als promovierter Bodenphysiker und Kenner des Nordschwarzwaldes erläuterte Murschel die Entwicklung des Hochmoorgebietes am Wildsee. Das Hochmoorgebiet wurde nach vergeblichen Versuchen der Entwässerung als eines der ersten Naturschutzgebiete in Deutschland unter besonderen Schutz gestellt. Es ist heute ein Touristenmagnet, der gerade viele Städter aus den Ballungsräumen Stuttgart und Karlsruhe anzieht. Bei interessanten Gesprächen und Essen in der Grünhütte wurde dessen wechselvolle Historie aufgezeigt. Murschel zeigte sich erfreut, dass der Baufortschritt nun erkennbar ist, ohne, dass der Charakter der Grünhütte darunter zu leiden hätte. Als jährlicher Höhepunkt führte die zweite Etappe der Wanderung durch die Nacht über das Naturschutzgebiet des Wildseemoors, dessen Ausstrahlung und Ruhe sich die Wanderer nicht entziehen konnten. "Ein Comeback im nächsten Jahr wird die mehr als 30-jährige Tradition der Winterwanderung durch den Nordschwarzwald fortsetzen", ist Murschel überzeugt.