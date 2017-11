Bad Wildbad Letzter Jude in Familie

So war es klar, dass bei der Vorführung von "Auf der Suche nach dem letzten Juden in meiner Familie" im KiWi-Kino im Forum König-Karls-Bad die beiden Regisseure und Filmemacherr anwesend waren. Sie trafen von Berlin kommend um 19.30 Uhr mit der Stadtbahn ein, wegen einer Verspätung von drei Stunden bei der Deutschen Bahn.

Den Film, der in Kooperation mit der VHS Calw gezeigt wurde, bezeichnete VHS-Leiter Sebastian Plüer in seiner Begrüßung als einen besonderen Film, der versuche, einen vor 75 Jahren verstorbenen Menschen wieder ins Gedächtnis seiner Nachfahren zurückzuholen und dessen Leben zu rekonstruieren.

Außer dem Aufsuchen und den Gesprächen mit den inzwischen bis nach Schweden, Frankreich, Italien und anderen europäischen Ländern verstreuten Nachfahren war die Suche in Archiven, Bibliotheken, Sammlungen sowie in deutschen und ausländischen Städten eine überaus mühselige Arbeit, die ihren Beginn bei einem Familientreffen im kleinen Kreis im Jahre 2009 hatte. Die Recherchen begannen in Trier, wo der Großvater 1884 geboren wurde und bis in die 1930er-Jahre lebte. Dass dabei nicht nur positive Seiten ans Licht kamen, verwundert nicht, da die erste Ehe in die Brüche ging und ihn seine berufliche Laufbahn ins Gefängnis brachte.

Wirklichkeit zeigen

Der Film selbst hat keine durchgängige Handlung. Es ist ein Dokumentarfilm, der die einzelnen Stationen der Recherche aufzeigt und zum Teil sehr intim die persönlichen Eindrücke der verschiedenen Familienmitglieder darstellt.

Nach der Uraufführung im November 2013 in einem Programmkino in Trier vor geladenem Publikum, auch ein Teil der Familie war gekommen, stellte man aufgrund eines Hinweises des Besitzers des Gebäudes fest, dass der Film ausgerechnet in dem Haus gezeigt wurde, das einst der Großvater bewohnt hatte.

Zum Film selbst meinten Haas und Holzinger bei der sich anschließenden Gesprächsrunde, dass es in einem Dokumentarfilm wichtig sei, das zu zeigen, was wirklich war.