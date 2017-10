Bad Wildbad Lernerfolge sind stets der Gradmesser

18 600 Übernachtungen

Der Vorstandsvorsitzende der Landesakademien, Hans-Reiner Soppa, stellte die Pluspunkte der Einrichtung in Bad Wildbad heraus, unter anderem, dass hier bis zu sieben Lehrgänge parallel geführt werden können. 45 Prozent aller baden-württembergischen Akademielehrgänge erfolgten 2016 in Bad Wildbad mit rund 18 600 Übernachtungen. Damit war die Landesakademie der größte Hotelbetrieb der Stadt.

Seit 1991, also mehr als ein Vierteljahrhundert, hat die Landesakademie eine Partnerschaft mit der Uraler Staatlichen Pädagogischen Universität (USPU) Jekaterinburg im russischen Verwaltungsbezirk Swerdlowsk. Zur Feier war Nina Bugueva, hochrangige Mitarbeiterin an der USPU, nach Bad Wildbad gekommen, um die Grüße von Bildungsminister Yurij Biktuganov, gleichzeitig Minister für internationale außenwirtschaftliche Beziehungen der Region Sverdlowsk, sowie von USPU-Rektorin Alevstina Simonova zu überbringen.

Als "Schutzpatron und Pate" bezeichnete sich der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke, der sich damals für die Verlagerung der Landesakademien Donaueschingen und Calw nach Bad Wildbad intensivst eingesetzt hatte und auch erfolgreich war. Blenke betonte, dass er alle Investitionen des Landes stets unter dem Gesichtspunkt der Strukturpolitik sehe und er die damalige Verlagerung von Calw nach Bad Wildbad als Chance für einen wirtschaftlichen Aufschwung der durch die Gesundheitsreform gebeutelten Stadt gesehen habe.

Bürgermeister Klaus Mack betonte, dass die Lehrerakademie in Bad Wildbad nicht mehr wegzudenken sei und die damalige Standortwahl die richtige war, da die Einrichtung nicht nur Erfolgsgeschichte geschrieben habe, sondern auch eine wichtige Einrichtung für die Stadt geworden sei. Schließlich kooperiere die Landesakademie mit der Stadt, mit den Schulen und deren Lehrkräften und mit der Touristik. Durch hochkarätige Veranstaltungen, bildungspolitische Foren wie die jährlich stattfindende internationale Summer School und die Partnerschaft mit Russland erfahre die Kommune internationalen Glanz und Ansehen.

Als attraktiver Standort für hochwertige Fortbildung sei die Landesakademie Bad Wildbad ein besonderes Kompetenzzentrum, führte GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz in ihrem Grußwort aus. Die Lehrgänge aller allgemeinbildenden Schularten seien stets ausgebucht, was für die Qualität der professionell arbeitenden Leitung und der Akademiereferenten spreche. Auch sie wünschte weiterhin gute Bedingungen für diese wichtige Arbeit der Lehrerbildung.

Imagefilm gezeigt

Bernd Saur ist Vorsitzender des Philologenverbands Baden-Württemberg. Er bezeichnete in seiner Ansprache die Landesakademie als eine Bildungsdomäne, in der Fortbildung auf akademischem Niveau erfolge. Es komme darauf an, so Saur, was der Schüler lerne, denn der Lernerfolg sei der richtige Gradmesser, auf dem man später aufbauen könne.

Der neue Imagefilm der Landesakademie rundete den Reigen der Grußworte ab und leitete über zum Besuch und zur Besichtigung der Ausstellungsstraße im zweiten Stock des Hauptgebäudes.