Bad Wildbad Leitbild-Schlussberichte sind mittlerweile druckreif

Gemeinderat Carsten-Bernhard Sternberg als Initiator des im vergangenen Jahr eingeleiteten Leitbildprozesses nahm die Vorstellung des Entwurfes der Broschüre zum Anlass, allen Bürgern, die sich in den Arbeitsgruppen engagiert haben, für ihre zielgerichtete und effiziente Mitarbeit zu danken. Diesem Dank schloss sich Bürgermeisterin Petra Nych an und bezeichnete die jetzt im Entwurf fertiggestellte Broschüre als "Leitfaden von Bürgern für Bürger".

"Lassen Sie sich überraschen, wenn die fertige Broschüre in der nächsten Sitzung vorgestellt wird", so die Bürgermeisterin. Einstimmig erteilte der Gemeinderat dem Redaktionsteam der Broschüre den Auftrag, die bei der Sitzung getroffenen Änderungen in das Manuskript einzuarbeiten und den Druck einzuleiten, sobald die notwendigen finanziellen Mittel eingeworben sind. Mit dem Ziel, die fertige und gedruckte Broschüre bei der Gemeinderatssitzung am 25. Juli mit großer Bürgerbeteiligung vorzustellen und sie auf der Internetseite der Gemeinde zu publizieren.

Besucher applaudieren

Gleichzeitig anerkannte das Gremium das Leitbild mit Entwicklungskonzept für Enzklösterle in der in der Broschüre dargelegten Form und beschloss, dessen Inhalte als Orientierung für künftiges Entscheiden und Handeln zu akzeptieren. Der Beschluss des Gemeinderats wurde seitens der Sitzungsbesucher mit Beifall quittiert.

Einer Information des Bürgermeisteramts Enzklösterle zufolge wird die Broschüre in einer Auflage von 2500 Exemplaren gedruckt und ausschließlich durch ehrenamtliche Arbeit und durch Sponsoring finanziert – mit der Folge, dass der Gemeinde damit keine Kosten entstehen. Weitere Sponsoren können sich noch bis zum 30. Juni melden und zwar mit einer E-Mail an Birgit Treiber im Rathaus Enzklösterle (birgit.treiber@enzkloesterle.de) unter Angabe der Höhe des Sponsorenbeitrags, des Namens und der Rechnungsadresse.

Bei Beträgen über 200 Euro kann sich der Sponsor mit seinem Firmenlogo in der Broschüre präsentieren. Beträge zwischen 100 und 199 Euro bringen eine namentliche Erwähnung.