Bad Wildbad Leistungsbewertung im Fokus

Bad Wildbad. Zum dritten Mal fand in der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Bad Wildbad das "Forum Bad Wildbad" statt. Thema dieses zweieinhalb Tage dauernden Forums ist die "(Weiter-) Entwicklung einer Kultur der individuellen Leistungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung." 132 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg waren Fachberater im Bereich der Sekundarstufe I an Werkreal-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien, Mitarbeiter an den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerfortbildung und an den Pädagogischen Fachseminaren sowie Schulrätinnen und Schulräte der Staatlichen Schulämter. Am Montagvormittag stimmte Christoph Egerding-Krüger mit einem "Amuse gueule musicale" auf dem Dudelsack auf diesen Lehrgang ein.