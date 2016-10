Bad Wildbad Lehrertag wieder aufleben lassen

Tagungsort war die Fünf-Täler-Schule in Calmbach. "Ein Startballon in kleinerem Rahmen", beschrieb es Angelika Holzhauer vom Calwer GEW-Kreisvorstand. Mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Erholung – ganz gemäß dem Bad Wildbader Slogan. "Wer den Lehrerberuf heute motiviert und engagiert ausüben möchte", so Holzhauer, "muss mehr denn je auf seine Ressourcen achten."

Dass überwiegend langjährige Lehrkräfte der Einladung gefolgt waren, bewies die Brisanz des Themas. Dass es Kollegen vom Gymnasium bis zur Förderschule waren, zeigte die Bandbreite.

"Ihr Gehirn kann viel mehr, als Sie glauben!" forderte Gregor Staub, vielgefragter Gedächtnistrainer aus der Schweiz, im Impuls gebenden Vortrag am Vormittag die rund 100 Tagungsteilnehmer heraus. Und verblüffte auch erfahrene Pädagogen mit seinen Merktechniken, die zu erlernende Worte oder Zahlenreihen nach der Mnemotechnik zum Beispiel mit bildhaften Begriffen verbinden. Ob zwölf thailändische Wörter in zweieinhalb Minuten oder die Neunerreihe in einer Minute – Staub verstand es, motiviertes Lernen mit Aha-Effekt zu präsentieren. Als Bonbon gab es einige Witze obendrauf – und gleich mitgeliefert die Methode, sie sich auch zu merken.