Bad Wildbad Lebensgeschichte einer Überlebenden

Sie überlebt Auschwitz und die rote Diktatur in der Tschechoslowakei. 1966 heiratet sie, geht ein Jahr später nach München und ist dort als Mutter dreier Söhne als Kinderärztin und Psychotherapeutin erfolgreich.

Doch tief in ihrem Innern ist das Trauma ihrer frühen Kindheit, über das in ihrer Familie geschwiegen wurde, stets präsent. Lange Zeit verdrängt sie die Auseinandersetzung mit den Erinnerungen und den Gefühlen der Fremdheit und Heimatlosigkeit.

Buch verfasst

Erst als sie einen Herzinfarkt erleidet, findet sie den Raum, sich der Vergangenheit zu stellen. Sie begibt sich auf eine Reise zu sich selbst, sucht nach den Spuren ihrer ermordeten Familie und bekennt sich 2011 in Auschwitz schließlich öffentlich als Überlebende des Holocaust. Gemeinsam mit der Journalistin Stefanie Oswalt verfasste sie das Buch "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen – Erinnerungen."

Eva Umlauf und Stefanie Oswalt werden die Lebensgeschichte von Frau Umlauf ab 19.30 Uhr in der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Bad Wildbad vorstellen. Für die Veranstaltung ist keine Voranmeldung erforderlich; Karten sind an der Abendkasse erhältlich.