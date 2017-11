Bad Wildbad "Langfristig planen und tun, was die Finanzen hergeben"

Als großen Erfolg Blenkes unterstrich er die Korrektur der Polizeireform. Die Mühe im Bundestagswahlkampf auf örtlicher Ebene sei trotz aller Verluste mit dem überdurchschnittlichen Ergebnis für Hans-Joachim Fuchtel belohnt worden. Es habe mit dem Auftritt von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Forum König-Karls-Bad einen besonderen Höhepunkt gegeben.

Von harmonischer und solider Arbeit im Stadtrat berichtete der Vorsitzende der zehnköpfigen Fraktion, Rainer Weiss. Er warf auch manchen interessanten Blick in die Zukunft. Kritik übte er an der Koordination des Regierungspräsidiums bei Sperrung der Landesstraße von Bad Wildbad in südlicher Richtung. Dank sprach er dem anwesenden Bürgermeister Klaus Mack für die schließlich durchgesetzte Umleitung für Anlieger aus.

Weitere Stichworte seiner von den Teilnehmern mit großem Interesse aufgenommenen Darstellungen waren Haushalt und Doppik, Belebung der Wilhelmstraße im Zusammenwirken mit dem "Arbeitskreis Innenstadt", die Probleme im Hallenbad und Ertüchtigung des Freibads, Sanierungsarbeiten in den Schulen und andere Hoch- und Tiefbau-Maßnahmen, Windräder auf dem Kälbling sowie nicht zuletzt der Breitband-Ausbau. "Wir müssen langfristig planen, dabei an die Zukunft denken und tun was die Finanzen hergeben", schloss Weiss.