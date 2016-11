Bad Wildbad Laienschauspieler treten erneut auf

Dann muss Ulrich Haag, der sowohl Regisseur, als auch Spielleiter und Souffleur ist, sozusagen als Ersatzmann mitmachen. Dass er dann das ganze Lustspiel fast auswendig kann, ist also durchaus verständlich. Die Proben auf der Bühne finden ab Anfang Januar in der Festhalle statt.

Um was geht es? Bei ihrem Aufenthalt im Sanatorium langweilt sich die alleinstehende Tante Erna und will nachts "fliehen." Dabei wird sie Zeugin eines Einbruchs. Da die Einbrecher jedoch nichts finden, nehmen sie an, Erna habe das Geld und verfolgen sie, doch sie kann entkommen.

Einer der Einbrecher findet allerdings ihre Identität heraus und versucht nun mit kriminellen Mitteln die verloren gegangene Beute in seinen Besitz zu bekommen. Wie es weitergeht? Das kann man bei der Premiere am Samstag, 7. Januar 2017, ab 19 Uhr in der Festhalle Sprollenhaus erleben. Eine zweite Aufführung findet am Samstag, 21. Januar, statt. Als weiteres Schmankerl ist die Hauptprobe vor der Premiere öffentlich, sodass man bereits am 7. Januar ab 14 Uhr den Ausgang des Lustspiels erleben kann.

Vorfreude sowie Zuversicht

Die Theatergruppe spielt in diesem Jahr für den Gesangverein Sprollenhaus, der die abendliche Organisation mit Bewirtung in der Festhalle übernommen hat.

Vorsitzender Uli Keller vom Gesangverein Sprollenhaus ist sehr zuversichtlich, dass das Lustspiel auch beim Publikum wieder großen Erfolg haben wird, und freut sich vor allem über hoffentlich guten Besuch.