Höfen (rz). Gemeinderat Thomas Braune hat in der jüngsten Sitzung des Höfener Gemeinderates die jeweils an Samstagmorgen und -vormittagen auftretenden Lärmbelästigungen durch Holzsägen auf einer gemeindeeigenen, verpachteten Fläche enzseitig der Bahntrasse Höfen-Calmbach in der Nähe des Bahnhofes beklagt. Bürgermeister Holger Buchelt sicherte zu, sich dieser Sache anzunehmen und eine Lösung des Problems zu erreichen.