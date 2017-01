Seit 1. November 2016 ist Stephan Köhl Geschäftsführer der Touristik Bad Wildbad GmbH. Der Marketingfachmann hat viele Jahre in Bayern zugebracht. Dort gehören die Leonhardifahrten zum Brauchtum. Es sind Wallfahrten mit bunt geschmückten Pferden und Wagen zu Ehren des heiligen Leonhard, dem Schutzpatron landwirtschaftlicher Tiere. Die bekannteste in Bad Tölz ist sogar als immaterielles Kulturerbe Bayerns anerkannt. Brauchtum gibt es auch in Bad Wildbad. Ein Beispiel ist das Fassdaubenrennen. Das existiert seit mehr als 90 Jahren. Statt mit Skiern wird mit Fassdauben – das sind gebogene Bretter, aus denen früher Holzfässer hergestellt wurden – den Sommerberg hinuntergefahren. Vielleicht schafft es Köhl mit viel Geschick, dass auch dieses Rennen zum Kulturerbe ernannt wird und Bad Wildbad auf einer Stufe mit Bad Tölz steht.