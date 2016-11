Bad Wildbad Kostenloses Ticket beim Drücken der Brötchentaste

Die Zonen mit Parkraumbewirtschaftung werden folgendermaßen eingeteilt: 1: Parkplätze an der Kurpromenade; 2: Parkplätze Kurpark sowie Klosterviertel (unter anderem Notariat, Rathaus, An der Alb); 3: Parkplätze Sägwasenplatz und Ettlinger Straße.

Gebühren fallen in der Zeit von 9 bis 19 Uhr an. Dazu ist ein Schein an den Parkautomaten zu lösen.

Bis zu einer Parkdauer von 30 Minuten muss für das Parken in den drei Zonen nicht bezahlt werden. Auf Vorschlag von Klaus Lienen (CDU) soll aber keine Parkscheibe eingestellt werden. Stattdessen gibt es nun an den Automaten eine sogenannte Brötchentaste (gebührenfreier Parkschein).

Die Höchstparkdauer in Zone 1 beträgt eine Stunde. Für die angefangene halbe Stunde muss ein Euro bezahlt werden. In Zone 2 sind es 70 Cent für jede angefangene halbe Stunde, fürs Tagesticket zehn Euro. 50 Cent für jede angefangene halbe Stunde sind in der Zone 3 zu entrichten. Das Tagesticket kostet hier acht Euro. Innerhalb der Zonen 2 und 3 ist das Parken mit Sonderberechtigungen für Autos erlaubt.

Die Parkgebührenordnung tritt am 1. Februar 2017 in Kraft. Einig war man sich im Gremium, dass Kontrollen der Vollzugsbediensteten wichtig sind. Zudem soll das wilde Parken in der Stadt ebenfalls überprüft werden.

Zum Schluss der Sitzung zeigte Hauptamtsleiter Johannes Kopp den Stadträten Fotos, wie derzeit in der Kurpromenade geparkt wird.

34 Parkplätze wurden hier auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Geschäfte neu angelegt, vor der Baumaßnahme waren es 14. Wie Kopp sagte, fehle einigen Autofahrern die Akzeptanz für die Parkplätze, da bei einem "kurzen" Einkauf entlang der Kurpromenade das Parken auf dem Gehweg oder Fahrradstreifen bequemer sei. Bürger, Besucher und Geschäftstreibende würden sich in der Opferrolle als Abgezockte sehen. Durchschnittlich würden momentan täglich 25 Strafzettel ausgestellt.