Bad Wildbad Kino kann für private Veranstaltungen gemietet werden

Bad Wildbad. Ein "Frühstück bei Monsieur Hernri" – so hieß der erste Film nach der Sommerpause des Kinos in Wildbad (KiWi) – gab es nicht. Allerdings ein ausgiebiges Frühstück in den früheren Baderäumen des Forums König-Karls-Bad. "Film & Frühstück" – so heißt das neue KiWi-Angebot, das künftig einmal im Monat stattfindet. Und bei der Premiere einen überraschend großen Zulauf hatte.