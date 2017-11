Bad Wildbad Kfz-Zulassung Calmbach wird umgebaut

Die Kfz-Zulassung zieht in zwei Büroräume innerhalb des Gebäudes in der Bahnhofstraße 10 in Calmbach um.

Diese Räume sind nicht über den gewohnten Eingang der Zulassungsstelle zugänglich. Kunden werden daher gebeten, den seitlichen Eingang, über welchen auch die Abteilung Waldwirtschaft erreicht werden kann, zu nutzen.

An den Eingangstüren werden entsprechende Hinweise angebracht. In den beiden Büroräumen steht das gewohnte Aufrufsystem nicht zur Verfügung.