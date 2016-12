Bad Wildbad Kein Grund für Bewährungsstrafe

Im Zimmer eskalierte die Situation: Patrick A. habe Sarah F. mehrmals geohrfeigt, ihr ins Gesicht gespuckt und sie schließlich mit dem Bauch voran gegen eine Tischkante gestoßen, erinnert sich Lisa T.. Sie habe unterdessen die Polizei gerufen. Schließlich gelang den Teenagern die Flucht zum Bahnhof, wo sie auf die Beamten warteten. Verzweifelt habe das im fünften Monat schwangere Opfer über Schmerzen im Rücken- und Bauchbereich geklagt, erinnert sich Lisa T.. "Wenn man jemanden liebt, der auch noch das eigene Baby im Bauch trägt, macht man so was doch nicht", bringt sie mit tränenerstickter Stimme hervor. Sie habe bis nachts ihre Freundin im Pforzheimer Krankenhaus getröstet, weil diese große Angst hatte, ihr Kind zu verlieren. Die Ärzte hatten eine leichte Plazentaablösung diagnostiziert.

"Ich hab die Tür immer zugeschlossen, auch wenn ich alleine war", erwidert der Angeklagte den Vorwurf der Freiheitsberaubung. Auch von den beiden anderen Vorfällen – er soll einen Teleskopstock nach Sarah F. geworfen und sie damit am Fuß verletzt sowie sie an einem anderen Tag heftig an den Haaren gezogen haben – will er nichts wissen. "Ich hab sie nie angefasst vor dem 10. Mai", bekräftigt er.

Als weitere Zeugin trat vor Gericht eine Polizeibeamtin auf, die größtenteils die Ermittlungen gegen den Angeklagten geführt hatte. "Die Schilderungen von Sarah F. nach dem Vorfall waren für mich schlüssig", bestätigt sie. Auch wenn das Opfer die Situation zum Teil etwas dramatisiert habe. Der Angeklagte hört den Ausführungen der Polizistin schweigend zu, ab und an schüttelt er den Kopf, sackt dann wieder in sich zusammen. Er leide seit einem Jahr an Depressionen, sei bereits vier Mal in einer Klinik zur Behandlung gewesen, berichtet Patrick A..

"Man merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt mit mir", meint er. Deshalb sei gesund werden momentan sein oberstes Ziel. Auch einen Beruf zu haben und Kontakt zu seinen Kindern – er hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung – wünsche er sich.

Kein Schulabschluss und Vorstrafen

Die Voraussetzungen dafür sind momentan allerdings nicht die besten, denn der junge Mann hat keinen Schulabschluss und ein ellenlanges Vorstrafenregister. "Hat es denn auf Sie gar keine Wirkung, wenn das Gericht Sie verurteilt?", fragt die Richterin ungläubig.

"Es war von vorne herein eine ausgesprochen ungesunde Beziehung", resümiert die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die damals 17-jährige Sarah F. sei mit der Situation überfordert gewesen. Kein Wunder, wie die Staatsanwältin weiter ausführt: "Jeder wäre überfordert gewesen in einer Beziehung mit Patrick A.. Und das wird nicht einfacher, wenn man von so jemandem schwanger ist." Fakt sei für sie, dass es mehrere körperliche Übergriffe gegeben habe. "Und da glaube ich dem Angeklagten kein Wort", bekräftigt sie.

Die Richterin sieht das ganz ähnlich und geht nicht auf die Forderung der Verteidigerin ein, die Strafe auf Bewährung auszusetzen. Ein Jahr und drei Monate muss Patrick A. nun ins Gefängnis wegen Körperverletzung und schwerer Körperverletzung. Versuchten Schwangerschaftsabbruch sieht die Richterin aber nicht. "Ich habe lange nach Gründen gesucht, eine Strafe auf Bewährung zu geben, aber ich habe keine gefunden", argumentiert sie.

Der Strafvollzug könne aber auch eine Chance sein: Schließlich könne der Angeklagte dort seinen Schulabschluss nachholen. Sein zweites Kind ist seit September auf der Welt – gesund.