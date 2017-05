Bad Wildbad Kaiserwetter bei "650 Jahre Überfall im Wildbad"

Graf Eberhard II, so der Name des Ur-Ahns des Hauses Württemberg, war ins "Wildbad" gekommen, um hier in der Heilquelle von Bad Wildbad seine vielen Wunden von diversen Kriegen zu kurieren - ein Mythos, der die Verbindung des Hauses Württemberg mit Bad Wildbad als heutigem Staatsbad begründete.

Grund also, das historische Ereignis mit einem großen Festwochenende zu feiern - zu dem auch eine Nachstellung der historischen Ereignisse mit einem "badenden Graf Eberhard" in den Wildbader Thermalquellen gehörte. Nachfahre Herzog Friedrich ließ es sich anschließend nicht nehmen, bis tief in die Nacht die Attraktionen des großen Mittelaltermarktes im einmaligen Kurpark von Bad Wildbad zu genießen.