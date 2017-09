Am Postgebäude gegenüber des Bahnhofs in Bad Wildbad verkündet ein großes buntes Banner vor der offensichtlich im Haus bestehenden Baustelle: "Demnächst hier; Kaffeerösterei – Chocolaterie – Confiserie –Teeladen". In der zweiten Oktoberhälfte soll die Eröffnung erfolgen. Sicher freuen sich darüber nicht nur Kaffeefreunde und "Leckermäuler", sondern auch die Teetrinker. Denn seit einigen Monaten gibt es ja den Teeladen nicht mehr, der ein paar Häuser weiter einige Jahre lang in der König-Karl-Straße seinen Standort hatte. Foto: Schabert